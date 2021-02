Les images impressionnantes de New York sous la neige

En attendant ce mardi matin, une nouvelle alerte est lancée, avec une trentaine de centimètres de neige annoncés. Les habitués sont à peine surpris, les autres essaient d'en profiter. Il est question d'une vaste tempête annoncée sur tout le nord-est du pays, un grand blizzard avec des vents records. Des aéroports, des écoles et même des centres de vaccination anti-Covid sont fermés. Alors à New York, on a déclaré l'état d'urgence. Le télétravail s'est de facto imposé. Beaucoup de problèmes de circulation, quelques accidents et surtout beaucoup de belles images, jusque sur les bords de l'océan Atlantique et les côtes du Connecticut.