Les plages sont ouvertes à partir de ce jeudi en Corse

Du soleil, du sourire, quelques brasses... tous peuvent désormais profiter du sable blanc en Corse. Dynamiques ou statiques, la plupart des communes corses du littoral ont à nouveau autorisé les insulaires à profiter de la mer. Mais pas plus de 100 km pour les sports nautiques et avec l'obligation de se tenir à plus d'un mètre sur la grève comme dans l'eau. Quant aux paillotes, elles ont également commencé leur métamorphose.



