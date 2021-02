Les plus belles images de la France sous la neige

Au bord de la Manche, en grimpant sur les hauteurs de La Cité Corsaire, Saint-Malo offre une vue rarissime pour ses habitants. C'est toute la partie Nord de la France qui s'est transformée ce mercredi. Plus à l'Est, une autre image exceptionnelle à immortaliser, Le Mont Saint-Michel sous d'épais flocons. Si peu courant qu'à quelques kilomètres de là, impossible de circuler pour les poids lourds, trop dangereux selon les autorités. Ils sont plus d'une centaine à avoir passé 15 heures bloquer sur ce lieu.

Au château de la Loire, sous une pellicule blanche, le domaine royal de Chambord révèle toute sa finesse. Du Val de Loire à la région parisienne, les jardins à la Française offraient aujourd'hui aux promeneurs un décor féerique. Une parenthèse qui s'est étendue à la capitale et jusqu'à l'Est du pays, recouvrant de blanc la célèbre Place Stanislas à Nancy et compliquant le déplacement des ?Alsaciens. À Strasbourg, il fera -10° jeudi, de quoi rendre encore plus verglaçante les routes de la région.