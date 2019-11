Les premiers flocons de neige sont tombés au Champ du Feu, dans le Bas-Rhin

Entre l'automne et l'hiver, ce n'est qu'une question de temps et d'altitude. Sur les hauteurs des Vosges alsaciennes, deux centimètres de poudreuse sont tombés dans la nuit du 11 novembre 2019, créant un paysage tout blanc. D'ailleurs, les habitants du Champ du Feu, dans le Bas-Rhin, se réjouissent de cette arrivée de la neige, malgré son impact sur l'état de certaines routes.



