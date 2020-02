Les températures anormalement douces inquiètent les agriculteurs

Le mois de janvier a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. C'est le cas notamment dans l'Hexagone, plus 2,3°C par rapport aux moyennes de saisons. Les conséquences sont très concrètes pour les agriculteurs. Le blé pousse sans s'arrêter et les arbres fruitiers bourgeonnent. Le risque est le gel qui pourrait griller les pousses et compromettre la récolte. Reportage dans la Somme et dans le Nord.



