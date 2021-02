Les vacanciers font face à des températures négatives dans les Vosges

Ce samedi matin, le massif des Vosges est engourdi par le froid avec des températures glaciales et des rafales de vent. Pour les vacanciers, il n'est pas question de se priver d'un grand bol d'air et de quelques sensations. "Là, j'ai le visage glacé et j'ai froid", lance l'une d'entre eux. Par ailleurs, avec une température sentie à -19° C, il faut tout miser sur l'équipement.