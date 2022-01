Les Vosges manquent de neige

Une météo maussade et des Crêtes Vosgiennes sous la pluie et dans la tempête. L'herbe a remplacé les pistes de ski. Les engins spécialisés semblent un peu perdus. Le matériel est prêt, mais les conditions empêchent tout redémarrage. "On est habitués à ce fameux redoux qu'on a toujours à cette période de l'année et on fait avec", lance Gilles Schweitzer.