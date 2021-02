Loin de la vague de froid, la douceur règne sur la Côte d'Azur

Ici, on s'empresse de profiter de beau temps : d'un pas décidé, le long du bord de mer ou plus tranquillement sur un banc, à pied ou à vélo. À chacun son plaisir ce matin. "C'est une journée fantastique et quand on regarde la météo ailleurs, on voit qu'il y a zéro à Paris, qu'il gèle et qu'il va neiger. On est d'autant plus admiratif de ce paysage", confie une Antiboise.