Mandelieu-la-Napoule : l'opération de nettoyage commence après les intempéries

À Mandelieu-la-Napoule, dès les premières heures ce dimanche, les pompiers et les services techniques n'ont cessé de pomper la quantité d'eau immense qui s'est infiltrée dans les sous-sols, dans les caves ou encore dans les garages. La plupart des habitants ont pu retrouver leurs habitations et constaté l'ampleur des dégâts. Les plus courageux ont commencé l'opération de nettoyage. Notre journaliste, Sander Rang des Adrets, nous décrit la situation sur place.



