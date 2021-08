Météo : 24 heures dans une ville où le thermomètre s’emballe

Un coup d'oeil au thermomètre suffit à comprendre qu'il fait jusqu'à 37 degrés à l'ombre. "On a vu la terrasse ombragée, pas beaucoup de monde et tout, on se dit : on va se poser, on va se rafraîchir un petit peu, ça va nous faire du bien. C'est fondamental, il faut s'hydrater", raconte un client du bar-brasserie Chez Prano. Ce bar est quasiment le seul coin d'ombre de la ville. "On fait des 16 - 17 heures par jour, c'est super compliqué quand il fait très chaud, notamment pendant le service. On sait qu'à une certaine période, la canicule est là et d'année en année ça va sûrement augmenter", constate le propriétaire Alexis Pranovi.