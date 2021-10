"Un moment de panique" : les images impressionnantes de Marseille sous les eaux (et la boue)

La cité phocéenne sous les eaux. Placés en vigilance rouge par Météo France, les Bouches-du-Rhône font face à des pluies diluvienne ce lundi. En quelques heures, il est tombé plus de 170 mm d’eau dans l’est-marseillais. Ce volume représente l'équivalent de deux mois et demi de précipitations.

Dans le quartier de la Barasse, d'impressionnants torrents de boue et amas de branches ont dévalé la rue et envahi les maisons. Dans certaines d'entre elles, l'eau est montée jusqu’à un mètre. "Elle est arrivée d’en haut, est rentrée chez nous. Elle a éclaté la porte du garage de l’autre côté. Les flots ont emporté ma voiture dans celle du voisin. On n'a rien pu faire", témoigne une habitante face aux caméras de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. "C’est toute la boue de la colline qui est descendue. On ne sait pas trop pourquoi mais c'est arrivé jusqu’ici", renchérit un voisin.

Tôt ce lundi matin, vers 6h30, des Marseillais ont brutalement été réveillés par la montée rapide des eaux. Une grosse frayeur pour certaines familles. "Il y a eu un moment de panique parce qu’on voyait l’eau pousser au niveau du portail, monter presque à 1 m, 1 m 50. On s’est dit : si on ne part pas, on finit noyés. Au moins on est en vie, c’est l’essentiel", réagit une habitante. "C’est monté très vite. En une demi-heure, il est monté plus d’un mètre d’eau", confirme une autre.