Météo : beaucoup de vent sur le Nord ce week-end

Ce vendredi matin, sur la digue de Calais, le vent a fortement soufflé. Des familles en vacances se sont d'ailleurs fait surprendre. Le sable qui gifle les visages n'est pas très agréable. "On avait juste regardé s'il pleuvait, on n'avait pas regardé forcément le vent", confie un père de famille. Même le célèbre dragon de la ville est resté dans sa tanière. Il est trop dangereux pour lui de sortir ce vendredi. D'ailleurs, la jetée est interdite à la promenade.

Un peu plus loin, à Malo-les-Bains (Nord), la plage est déserte. On croise tout de même deux copines qui ont bravé les éléments. "Ce n'est pas terrible mais c'est très vivifiant", déclarent-elles. "Tant qu'il ne pleut pas, il fait beau", rajoutent ces Dunkerquoises. Le vent souffle pourtant en rafale et balaie les terrasses de bord de mer. Des bourrasques de vent à 100 km/h ont été enregistrées. La préfecture appelle à la plus grande prudence sur le littoral.