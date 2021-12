VIDÉO - Douceur record en France : peut-on parler de canicule d’hiver ?

MÉTÉO - Partout en France, les températures battent des records : 11 degrés en moyenne dans tout le pays. Du jamais vu. Le 20H de TF1 s'est rendu dans plusieurs villes de l'Hexagone pour tenter de comprendre le phénomène.

Ces derniers jours, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales), le thermomètre affiche 20 degrés en journée et 16 degrés la nuit. Dans un camping, un couple de vacanciers n’avait jamais vu ça. "L’année dernière à la même période, à Sète (Hérault), on avait du chauffage. Cette année, on dort sans chauffage, sans rien", affirme le mari dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "On est en T-shirt, c’est vraiment très agréable", ajoute sa femme.

Partout en France, des records sont battus. Ce jeudi 30 décembre au matin, la température moyenne était de 11 degrés dans le pays, soit huit degrés au-dessus des normales de saison. À Narbonne (Aude), il n’avait pas fait aussi chaud en décembre depuis 1997. Alors, le marché de Noël prend des allures de fête foraine estivale. "On peut sortir avec les enfants sans problème. On n’a pas besoin de se couvrir, ni de mettre d’écharpe, ni de bonnet", témoigne une femme. "Ce n’est pas normal, c’est quand même inquiétant, mais bon, on essaye de profiter", convient une autre.

Retour à la normale le 2 janvier

Ces températures sont anormales pour la période, de jour comme de nuit. Pour Christelle Robert, météorologue, cela s’explique par un ensemble de phénomènes réunis par hasard au même moment. "On a une masse d’air très douce et humide qui a gagné le pays. Donc c’est à la fois la combinaison de cette masse d’air douce et humide et puis d’un ciel assez nuageux pendant la nuit qui a évité le refroidissement terrestre", explique-t-elle. Par conséquent, il a fait 13 degrés à Lille (Nord) la nuit dernière, 13,3 à Metz (Moselle) ou encore 12,5 à Dijon (Côte-d'Or). Dans cette dernière ville, les habitants ont été nombreux à avoir été surpris. "On avait mis la doudoune comme d’habitude et on avait trop chaud. On l’a mis sous le bras tellement on a senti la chaleur exceptionnelle sur Dijon", affirme l’un d’eux.

Et en terrasse, nombreux à en profiter. "On est sortis dans un bar en terrasse, il faisait vraiment chaud. On n’avait pas envie de garder nos manteaux et nos bonnets même à 22h", ajoute une autre. L’épisode touche à sa fin. Les températures vont baisser dès le 2 janvier pour s’approcher des normales de saison.

Léa Tintillier | Reportage A. Bacot, E. Eckersley

