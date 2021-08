Météo : de l'automne à l'été en un éclair

En Moselle, juillet était le deuxième mois le plus pluvieux depuis 60 ans. Mais aujourd'hui, les parapluies protègent plutôt du soleil. Et les vacanciers s'habillent plus léger. Fini les soupes, le temps est aux plaisirs plus rafraîchissants. Les vendeurs de glaces peuvent enfin respirer. Ils ont connu un début d'été catastrophique.