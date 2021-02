Météo : de la douceur et de la lumière à Clermont-Ferrand

Ce samedi à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le temps est beau malgré le vent. En effet, finis le nez rouge et la tête rentrée dans les épaules à cause du froid. Au vu de ces changements de températures, les Clermontois ne se sont pas fait prier pour se réapproprier les parcs de la ville. Sur les pelouses, on a ressorti les nappes et de quoi manger dehors entre amis ou en amoureux. On profite de cette lumière et de ce soleil.