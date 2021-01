VIDÉO - "Neige du siècle" : chaos en Espagne, le roi exprime sa "douleur" et sa "préoccupation"

Des centaines d’automobilistes bloqués, l’aéroport de Madrid fermé et le centre du pays paralysé. Les précipitations neigeuses qui se sont abattues sur l’Espagne depuis vendredi sont les plus importantes depuis 50 ans. Elles ont provoqué la mort de trois personnes, dont deux sans-domicile fixe. Après 36h de chaos, la neige commençait lentement à laisser place au froid et à la glace ce qui laissait peu d'espoir d'amélioration dans l'immédiat. À Madrid, où l'on parle déjà de la "neige du siècle", les écoles resteront fermées jusqu'à mardi !

Dans la région de Madrid, les bus publics étaient toujours suspendus dimanche. L'aéroport international de Barajas, fermé depuis vendredi soir, le restera au moins jusqu'à dimanche après-midi pour des "raisons de sécurité" toute la journée de samedi.

Le roi et la reine d'Espagne ont eux fait part de "leur douleur" et de leur "préoccupation", demandant "la plus grande vigilance face aux risques de la glace et de la neige".