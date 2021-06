Météo : est-il possible de prévoir plus précisément les orages violents ?

Grâce aux donnés satellites, les prévisionnistes parviennent à anticiper de plus en plus précisément l'heure et l'endroit où ces phénomènes météorologiques vont frapper. Des données précieuses pour les chasseurs d'orages. S'appuyant sur ces données météo, plusieurs entreprises développent actuellement des systèmes d'alerte, objectif : prévenir les communes et leurs habitants pour qu'ils anticipent les orages, comme à Lyon hier. Tous les professionnels le reconnaissent, plus l'alerte sera localisé et anticipé, plus elle sera efficace pour la population.