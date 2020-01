Etats-Unis : des tornades font au moins 11 morts dans le sud du pays

Des tornades au bilan meurtrier. Au moins 11 personnes sont mortes ces derniers jours en raison des tempêtes qui ont frappé le sud des Etats-Unis, selon le bilan des autorités locales.

Ces violentes tornades ont également détruit plusieurs maisons et provoqué des coupures d'électricité qui touchaient encore 200.000 personnes dimanche matin, en particulier en Caroline du Nord et en Alabama, selon des médias américains.

Les tempêtes, accompagnées de vents violents, ont touché plusieurs zones du sud des Etats-Unis depuis vendredi et devraient se déplacer vers l'est et le nord ce dimanche, selon le service national de météorologie, qui a lancé des alertes dans plusieurs Etats.