VIDÉO - Météo 2021 : le bilan d’une année contrastée en 10 images

CLIMAT - Des plages normandes prises d'assaut en février, un épisode de gel tardif, un mois de juillet plombé par de fortes intempéries... De nombreux phénomènes météorologiques ont marqué l'année 2021, classée comme la 21e la plus chaude du pays depuis 1900. Bilan en images.

2021 aura été une année très contrastée. C'est en tout cas le bilan qu'en a fait la vigie de Météo France qui fête par ailleurs ses 20 ans cette année. En effet, si l'année a été moins chaude que les précédentes, elle ne constituerait toutefois qu'un court répit dans une tendance globale de réchauffement climatique. Les données montrent, certes, une année plutôt proche des normales, en termes de température ou de précipitations. Pour autant, cela n'a pas empêché tout le territoire d'être marqué par plusieurs épisodes météorologiques successifs extrêmes, dont voici un résumé.

Un ensoleillement excédentaire au nord et déficitaire au sud

Ensoleillement Marignane. Capture d'écran JT 13h TF1 15 décembre 2021 − Capture d'écran / TF1

Même en décembre, il y a un soleil éclatant à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. En effet, c'est la ville la plus ensoleillée de l'année, avec depuis le début de l'année 2767 heures de soleil. A contrario, Brest, dans le Finistère, a reçu le moins d'ensoleillement avec seulement 1613 heures, un total légèrement plus haut que sa normale, qui est de 1484 heures. Il faut dire que l'ensoleillement a été particulièrement fort dans le nord du pays, avec un cumul excédentaire par rapport à la moyenne annuelle de référence 1991-2010. Par rapport à cette même moyenne, Météo-France a constaté que le sud du pays était lui déficitaire en lumière du soleil.

Un début d'hiver très pluvieux

Le village de Bassane, inondé par la Garonne dans le sud-ouest de la France. − MEHDI FEDOUACH / AFP

Malgré cet ensoleillement, le début de l'année 2021 a été très pluvieux, générant des crues et des inondations, dans le sud-ouest notamment. Ci-dessus, une photo aérienne de Bassanne, en Gironde. Le village a été presque recouvert par les eaux de la Garonne, malgré les fossés qui protégeaient les fermes et les maisons.

Des nuages de sable provenant du Sahara

Un nouveau nuage de sable en provenance du Sahara arrive en France. − TF1

En février, la neige était jaune orangé dans certains massifs, comme dans les Pyrénées, illustrées sur la photo ci-dessus. La faute à des vents du sud qui ont transporté d'épais panaches de poussières de sable du Sahara, traversant la Méditerranée pour venir toucher certaines parties de l'Europe, dont la France. Un phénomène impressionnant qui avait donné lieu au déclenchement par certaines préfectures de la procédure d'alerte à la pollution atmosphérique.

Des températures douces en février et en mars 2021

Normandie hiver doux début 2021. Capture d'écran JT 13h TF1 15 décembre 2021. − Capture d'écran / TF1

L'année 2021 avait également été marquée par un début d'année plutôt doux. Les températures en février et en mars étaient au-dessus des normales de saison dans bien des régions en France. C'était le cas par exemple en Normandie, où les plages ont été prises d'assaut, comme l'illustre la photo ci-dessus. Dans les Landes, la douceur de la saison invitait même à la baignade.

Un épisode de gel tardif remarquable en avril-mai

L'épisode de gel qui a démarré ce lundi 5 avril est dévastateur pour les cultures agricoles de plusieurs régions françaises. − FABRICE COFFRINI / AFP

Mais cet épisode de douceur a été traitre, surtout pour les agriculteurs. En effet, il a été suivi par un épisode de gel exceptionnel, impactant fortement les cultures, qui avaient déjà bourgeonné pour la plupart. Le gel tardif a été fatal pour des centaines de milliers d'hectares de production. Après des records de chaleur en février et en mars, ce sont donc des records de fraicheur qui ont marqué les mois d'avril et de mai, avec des températures en moyenne 0,8 à 1,2 °C en dessous des normales de saison. Sur l'année cependant, les anomalies chaudes sont restées malgré tout bien plus importantes que les anomalies froides.

Des épisodes de pluies diluviennes en juin dans le nord

Reims inondée en juin 2021. − FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Le nord du pays s'est ensuite retrouvé sous les eaux. Des pluies diluviennes au mois de juin ont englouti des rues, comme à Reims, illustrée ci-dessus. L’état de catastrophe naturelle, au titre des inondations et des coulées de boue qui avaient eu lieu plusieurs fois dans le mois, a été reconnu pour cette ville comme pour 19 autres communes de la Marne.

De violents orages de grêle dans les Vosges et dans le Doubt

Capture d'écran JT TF1 13h 29 juin 2021. Grêle exceptionnelle dans le Doubs en juin 2021. − Capture d'écran / TF1

Au même moment, dans les départements des Vosges et du Doubs, de très violents orages de grêle ont frappé villages et exploitations. Plusieurs dizaines de centimètres de grêlons sont tombés localement. À Plombières-les-Bains dans les Vosges après l'intempérie, plus d'un mètre de grêle cumulée se trouvait dans les rues centrales de la commune. Des orages d'une rare intensité qui se produisent quand les températures sont trop élevées pendant plusieurs jours. La force de ces événements climatiques a par ailleurs été intensifié par un phénomène dit "stationnaire", à cause d'un phénomène de "goutte froide".

L'été le moins chaud de ces sept dernières années

A Paris, le 19 juin, il est tombé autant de pluie en 6 minutes qu'en 1 semaine.

Les événements précédents annonçaient un été qui était sur la majorité du territoire pluvieux, gris et le moins chaud de ces sept dernières années. Adieu lunettes de soleil et maillot de bain, il a fallu ressortir les pulls et les parapluies, même sur la plage. Les glaces ont été délaissées pour les plats d'hiver et certains ont même rallumé le chauffage dès le 1er septembre en Alsace. Et si la situation n'a pas été aussi dramatique qu'en Allemagne ou en Belgique, le département français de la Meurthe-et-Moselle a aussi été particulièrement impacté par les fortes intempéries qui sont tombées en juillet. Selon la préfecture, plus de 600 interventions ont été réalisées depuis le début de la crise et l'état de catastrophe naturelle a par la suite été déclaré.

Un épisode cévenol dans le Gard, l'Ardèche et la Lozère

Inondations Gard - 14 septembre 2021 − SYLVAIN THOMAS / AFP

Après un mois de septembre où les températures ont été plus hautes que les normales en moyenne, la pluie a refait son apparition. C'est notamment le cas dans le sud est de la France, touché par un épisode cévenol particulièrement fort fin octobre. Deux mois de précipitation sont tombés en 48 heures. Plusieurs raisons expliquaient ce phénomène saisonnier, selon Évelyne Dhéliat. Tout d'abord, la température élevée de la mer Méditerranée a provoqué beaucoup d'humidité et d'évaporation. Puis, l'air chaud et humide venu de la Méditerranée a rencontré de l'air froid en altitude. Or, plus l'amplitude thermique est importante, plus les précipitations sont fortes. Enfin, les orages étaient stationnaires. Ils ont alors provoqué des accumulations dans certains secteurs qui sont, de fait, très inondés.

Un enneigement exceptionnel, notamment dans les Pyrénées

Alors que le sud-ouest est de nouveau sous la pluie, la fin d'année laisse place également à un enneigement exceptionnel dans certaines régions pour cette période de l'année, ne manquant pas de perturber la circulation routière, comme dans le Grand Est. L'autoroute entre Lyon et Clermont-Ferrand a également pu être coupée temporairement. Mais les chutes de neige sont surtout tombées dans des quantités exceptionnelles dans les Pyrénées. Dans certaines communes, le cumul de neige atteignait déjà deux mètres.

Aurélie Loek

