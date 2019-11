VIDÉO - 3 mois de pluie en 36 h : les images aériennes des inondations dans le Sud-Est

Des villages, des routes et des champs inondés à perte de vue. Certains secteurs du Var et des Alpes-Maritimes sont sous les eaux ce dimanche, au lendemain d'un épisode de précipitation exceptionnel. Il est tombé en seulement 36h l'équivalent de 3 mois de pluie. Le Var et les Alpes-Maritimes étaient placés en vigilance rouge par Météo France. Sur ces images aériennes de LCI/TF1, l'ampleur des inondations est visible.

Les pompiers, plus de 1600 mobilisés dans les deux départements, ont reçu des milliers d'appels et réalisé des centaines d'interventions depuis vendredi. De nombreux axes routiers sont coupés, notamment l'autoroute A8 entre Fréjus et Antibes dans le sens France/Italie. Le trafic ferroviaire a également été interrompu sur la Côte d'Azur jusqu'à la frontière italienne et ne devrait reprendre que dimanche, selon la SNCF.