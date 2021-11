Météo : alerte aux vents violents dans le Sud-Est

Météo France a placé, jusqu'à 16h, les Alpes-Maritimes et le Var en alerte orange aux vents violents avec des rafales dépassant les 100 km/h. Les vitesses suivantes ont ainsi été relevées par l'institut météorologique ce lundi dans les Alpes-Maritimes : 125 km/h à Peille, 116 km/h à Peira Cava, 109 km/h à Antibes, 105 km/h à Levens ou encore 93 km/h à Nice, où les parcs et jardins ont donc été fermés au public.

Toujours à Nice, en raison du coup de mer annoncé, le sentier du littoral a été interdit d'accès car trop dangereux. La ville a activé une cellule de crise pour suivre l'évolution de la tempête depuis les écrans des caméras de vidéosurveillance. "On a des collègues qui sont sur le terrain et qui nous font remonter des informations. Et à partir de là, on va réagir pour essayer d'anticiper au maximum. Tout ce qui était anticipable jusqu'à présent a été fait", rassure un responsable interrogé dans le reportage en tête de cet article.