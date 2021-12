VIDÉO - Neige, inondations... Les images des intempéries dans les départements en vigilance

Les pluies tombent en abondance depuis jeudi dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, placés ce vendredi par Vigicrues en alerte rouge crues, a annoncé Météo France. Plusieurs rivières, comme la Nive à Bayonne ou le gave d'Ossau à Laruns, dans le Béarn, ont déjà quitté leur lit. Le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray, a demandé aux commerces longeant la Nive de rester fermés, alors qu'avec les pluies et la marée, le niveau de la rivière pourrait encore monter en fin de journée.

Plus à l'intérieur des terres, à Cambo-les-Bains, le bas de la commune est sous les eaux et les pompiers sont obligés de procéder à des évacuations. Plusieurs habitants sont en effet privés d'eau et d'électricité. Ce vendredi à la mi-journée, l'eau s'est arrêtée de monter, mais la décrue n'est pas attendue avant samedi. À quelques kilomètres, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est, elle aussi, touchée. Jeudi soir, l'eau est montée en quelques minutes. "C'est comme un lac. C'est arrivé très vite", s'émeut une habitante dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Au-delà de ces communes, c'est tout le Sud-Ouest qui est concerné par ces inondations. Les habitants sont d'ailleurs priés de limiter leurs déplacements. Au total, c'est deux à trois semaines de pluie qui sont tombés en douze heures sur la partie ouest des Pyrénées. Résultat, le niveau des cours d'eau continue de monter, en particulier dans le secteur de Peyrehorade où l'on craint une crue importante. "On va sortir les voitures, car l'eau doit toucher le bas de la maison ce soir", s'alarme une riveraine dans la vidéo ci-dessous.

Ces débordements ont entraîné 160 interventions de pompiers depuis jeudi soir, mais sans faire de victimes. 18 écoles et deux collèges des Pyrénées-Atlantiques sont par ailleurs fermés et de nombreuses routes sont coupées. De plus, selon la SNCF, la circulation des trains était interrompue entre Bayonne et St-Jean-Pied-de-Port à la suite d'un "éboulement sur la voie ferrée".