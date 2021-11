VIDÉO - Alerte pluie-inondation : la Corse sous les eaux

Par principe de précaution, les transports scolaires sont suspendus. Lycées et collèges sont restés portes closes. Dans ce secteur il y a un mois, la pluie avait tout inondé. Avec l'alerte orange, un couple de retraités a pris les devants. "On a surélevé ce qu'on pouvait. On a mis les voitures à l'abri et puis on a croisé les doigts", confient-ils.