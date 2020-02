Météo : des températures exceptionnellement douces pour un hiver

Les vignerons, eux, sont bien moins enthousiastes. Ces températures ne présagent rien de bon pour eux. Joel Thauzin, viticulteur explique qu'avec le mercure qui continue de grimper, "la végétation pousse plus tôt et au mois d’avril s’il y a un coup de froid et que la vigne aura bien poussé cela gèle."

Comment expliquer de si fortes températures en plein hiver ? "On a de l’air froid au Nord. Il y en a beaucoup, il neige sur l’Islande, sur le nord de l’Ecosse, la Scandinavie régulièrement. Et puis il y a de l’air plus doux au Sud près du bassin méditerranéen et puis nous nous sommes entre les deux ce que l’on appelle les latitudes tempérées", explique Louis Bodin notre spécialiste météo, "depuis le mois de novembre aucun des deux systèmes ne l’a emporté."

Ces températures douces surviennent au cours d'un hiver particulièrement chaud : les mois de décembre et janvier réunis constituent le deuxième début d'hiver le plus chaud depuis au moins 1900 selon Météo-France. En ce moment c’est donc l’air chaud qui a pris le dessus, d'autant que selon les prévisions saisonnières de Météo-France, les températures seront plus élevées que la moyenne au printemps. Mais que les vacanciers au ski se rassurent, le froid devrait revenir dès mardi avec des températures en baisse jusqu’à 10°C.