Orages et pluie-inondation : quatre départements en alerte orange dans le sud-ouest

Après la chaleur et le beau temps, les orages et les inondations. Jeudi, Météo-France a annoncé le passage en alerte orange aux orages et pluie-inondation de quatre départements du sud-ouest. Les départements concernés sont : l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne.

"En deuxième partie d'après-midi, des orages se déclenchent sur le piémont pyrénéen. Ils prennent rapidement de l'ampleur et se généralisent sur l'ensemble de la zone concernée en début de soirée. Les précipitations associées prennent parfois un caractère quasi-stationnaire pouvant donner de façon généralisée 30 à 50 mm voire 70 à 80 mm localement sur l'épisode", annonce l'institut météorologique. Pour le Gers, "la partie Est du département est plus particulièrement concernée par ces fortes précipitations. Quelques chutes de grêle et des rafales de vent atteignant 60 à 80 km/h sont également possibles localement."