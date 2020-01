La neige devrait (enfin) faire son retour en Savoie

On attend la neige avec impatience dans les Alpes, et notamment en Savoie. Depuis des semaines, dans les Alpes du Nord, pas un seul flocon n'est tombé et les températures sont douces. Mais ce vendredi soir, des précipitations sont attendues sur l'ensemble des massifs de la région, comme l'annonce Météo France. À Albiez-Montrond, entre dix et vingt centimètres de neige sont attendus. Le JT de 13 heures de TF1 fait le point dans la vidéo en tête de cet article.