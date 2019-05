VIDÉO - La neige fait son retour dans l'Est, jusqu'à 12° C de moins en 24 heures

Un phénomène inédit depuis 1997, le froid a décidé de revenir de façon brutale en ce début de mois de mai. Entre le vendredi 3 mai et ce samedi 4 mai, on a perdu douze degrés à Strasbourg, onze à Dijon, dix à Châteauroux et sept à Paris. Et il a recommencé à neiger dans le Haut-Rhin. Les habitants de Stosswihr et Le Markstein ont été surpris en découvrant un paysage recouvert d'un manteau blanc.