Météo : pluie et chute des températures, net changement ce dimanche sur toute la France

L'AUTOMNE EST LÀ - En ce week-end d'équinoxe, le temps a nettement changé sur la France. Après une journée marquée par des températures encore très élevées samedi, les valeurs ont nettement chuté de 8 à 10°C dans certaines région. Une chute des températures accompagnée de pluies. Dans le Sud, l'alerte a en revanche été levée sur l'Hérault et les Pyrénées-orientales après des pluies localement très importantes.

Le temps a changé de manière radicale ce dimanche avec le passage d’une perturbation sur tout le pays. Les pluies qui l’accompagneront iront de faibles à modérées et circuleront de la façade atlantique en direction de l’est. L'Alsace et la Lorraine ne seront concernées qu’au cours de la nuit suivante. Les cumuls de pluies, tant attendues pour enrayer une sécheresse persistante depuis plusieurs mois, resteront généralement modestes avec souvent de 5 à 10 mm, parfois moins du centre au nord-est.

En Méditerranée, les quantités seront en revanche nettement plus importantes avec des précipitations orageuses marquées et ponctuellement plus de 100 mm sur les Cévennes. Le vent soufflera fort également avec des rafales atteignant 70 à 80 km/h. En début de matinée, depuis la frange littorale des Pyrénées-Orientales et de l'Aude jusque sur les département de l'Hérault, du Gard en remontant vers le sud de la Drôme et de l'Ardèche, le ciel sera couvert, les averses orageuses seront fréquentes et abondantes pouvant être accompagnées de fortes rafales de vent. Cette zone s'étendra l'après-midi de part et d'autre de la vallée du Rhône et pourrait remonter jusque vers la région lyonnaise. Elle se cantonnera en soirée des Alpes du nord à la Côte d'Azur.