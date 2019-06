VIDEO - Alerte aux orages violents : cinq départements en vigilance orange, consultez la carte

Bis repetita. Cinq départements de l'Est de la France sont une nouvelle fois placés en vigilance orange en raison d'orages violents, et ce, moins d'une semaine après les violentes intempéries qui ont frappé plusieurs communes de la Drôme. Météo-France estime que ces orages "prendront un caractère violent et brusque, avec une forte activité électrique, de la grêle et des précipitations intenses en peu de temps (30 à 50 millimètres en une heure)".





Les cinq départements concernés sont : l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.





"En cours d’après-midi les premiers orages marqués se déclencheront sur le sud-est de l’Auvergne, pour se propager assez rapidement vers l’est, sur les départements placés en vigilance orange", indique Météo France. L'institut météorologique n'exclut pas des orages "ponctuellement violents" mais "plus localisés" dans les départements limitrophes en vigilance jaune. Les derniers orages devraient évacuer les Alpes vers minuit, précise Météo-France.