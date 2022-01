Alerte météo : 5 départements maintenus en vigilance orange pour crues

Les pluies de ces derniers jours continuent de faire déborder certains cours d'eau, mais le plus dur est passé et l'alerte rouge n'est plus à l'ordre du jour. Ce mercredi 12 janvier, Météo-France maintient toutefois cinq départements en vigilance orange en raison d'une crue importante sur la Garonne et certains de ses affluents.

Restent concernés par l'alerte le Gers, la Gironde, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. La vigilance orange est donc levée pour l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et les Landes.