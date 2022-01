Météo : cinq départements du sud-ouest en alerte rouge crues et pluies-inondations

Les pluies de ces derniers jours font déborder certains cours d'eau. L'Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées ont été placés ainsi en vigilance rouge crues ou pluies-inondations, a annoncé Météo-France dimanche. Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes déjà concernées par cette alerte depuis l'après-midi restent sous ce statut. La Gave d'Oloron, qui s'écoule depuis les Pyrénées pourrait connaître des "débordements très importants" à partir de lundi matin, précise Vigicrues, le service public d'information sur le risque de crues en France.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les transports scolaires vers les écoles et collèges des vallées d'Aspe et d'Ossau, et vers les lycées de Pau, de Mauléon et d'Oloron-Sainte-Marie depuis ces zones, seront annulés lundi, a indiqué la préfecture dimanche soir. Celle-ci "déconseille" aux parents d'emmener leurs enfants à l'école et appelle à "limiter" les déplacements "au strict minimum" dans ces vallées. La circulation des trains entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous sera suspendue lundi, a ajouté la préfecture.