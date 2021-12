Pluie-inondation et avalanches : quatre départements en alerte orange

Avec le redoux et les fortes pluies de ces derniers jours, la prudence est de mise dans l'est de la France. Ce mercredi, Météo France a placé quatre départements orange. La Haute-Savoie (74) et la Savoie (73) sont en vigilance orange aux avalanches. Les deux départements savoyards sont également en alerte orange pluie-inondation, tout comme l'Ain (01) et l'Isère (38). Une situation qui s'explique par l'extraordinaire douceur des températures pour cette dernière semaine de l'année 2021. Selon Météo France, "l'activité avalancheuse attendue au cours des prochaines 24 heures est observée en moyenne 2 à 3 fois par hiver dans les massifs de Savoie et Haute-Savoie. Bien que sérieux, cet épisode ne parait pas exceptionnel, mais il demande un suivi particulier, vu le niveau déjà élevé des cours d'eau, la saturation des sols et la fonte de la neige aux basses altitudes."

Dans les quatre départements en vigilance orange, "les sols sont déjà bien saturés" suite aux fortes pluies.