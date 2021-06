De nouveaux orages parfois violents attendus ce week-end : quelles régions concernées ?

MÉTÉO - Après la forte dégradation orageuse qui a touché le sud-ouest du pays dans la nuit de jeudi à vendredi, de nouveaux orages sont attendus au cours des prochains jours avec à nouveau des phénomènes violents possibles localement.

Alors que la France reste située au cœur d’un conflit de masses d’air, entre l’air chaud présent dans le sud et l’est et l’air plus frais s’invitant par l’ouest, des orages parfois violents éclatent quotidiennement depuis mercredi. Cette situation va persister jusqu’au week-end inclus avec à la clé, de nouveaux risques de phénomènes violents. Ce n’est qu’en début de semaine prochaine que la situation redeviendra plus calme avec l’air frais qui l’emportera et des températures repassant même un peu en dessous des normales de saison.

Grêle, pluies intenses et forts orages à l’ouest demain

Après une accalmie vendredi matin, de nouveaux orages se sont développés dans l’après-midi, principalement cette fois dans les régions septentrionales et notamment entre les Hauts-de-France et la région parisienne. Localement, des chutes de grêle étaient possibles, mais ces cellules orageuses ne se sont pas avérées aussi violentes et organisées que celles qui ont touché le sud-ouest jeudi soir. D’ailleurs, plus aucun département n'était en vigilance orange pour ce paramètre. Quelques orages pourront aussi se développer de manière localisée sur les reliefs de l’est, sur le Massif Central ainsi que sur les Pyrénées.

Une nouvelle journée très orageuse s'annonce ce samedi, avec l’arrivée d’une dégradation par l’ouest dans le courant de la matinée, accompagnée de pluies intenses. Elle gagnera au fil des heures la Nouvelle-Aquitaine, les Pays-de-la-Loire et la Bretagne avant de s’évacuer par la Normandie en cours d’après-midi. Pendant ce temps, des orages s’organiseront plus à l’est, depuis l’Occitanie jusqu’au Grand Est. C’est d’ailleurs dans cette région où ils seront les plus violents avec des risques de chutes de grêle et de violentes rafales.

Risque d’orages quasi-généralisé dimanche

De moins en moins de régions échapperont au risque orageux dimanche. En dehors de la Côte d’Azur et de la Corse, des averses et des coups de tonnerre pourront ainsi se manifester ici ou là mais c’est entre le Massif Central et les frontières de l’est que les orages seront les plus organisés et donc les plus violents. Ils apporteront avec eux des températures en baisse, ne dépassant plus 20 à 24°C sur les deux tiers ouest du pays.

Quelques ondées orageuses resteront d’actualité lundi mais sans caractère violent cette fois avant le retour de l’anticyclone prévu dès mardi, apportant avec lui un temps nettement plus calme et ensoleillé. Les températures, quant à elles, poursuivront leur baisse, à tel point qu’elles repasseront en dessous des normales de saison. Lundi après-midi, les maximales ne dépasseront plus 17 à 21°C dans le nord-ouest, 19 à 23°C du sud-ouest au nord-est et encore près de 30°C en Méditerranée.

