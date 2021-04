Météo : du répit ce week-end avant un nouvel épisode de gel, consultez les prévisions

Un léger redoux avant le retour du gel. Cette première semaine des vacances de printemps sera marquée dès lundi par un nouvel épisode de gel. Du froid qui obligera à ressortir les bonnets et les gants dans une partie du pays, mais surtout du froid symbole de catastrophe agricole pour des milliers d'exploitants déjà éprouvés par l'épisode historique qui a frappé viticulteurs et arboriculteurs en début de semaine.

Mais c'est à partir de la nuit de dimanche à lundi, jusqu'à mercredi matin, qu'un nouvel épisode de gel s'installera de nouveau sur le pays. De Rennes à Bergerac par exemple, les valeurs attendues seront respectivement de -2°C et -1°C. Cette fois-ci, le Sud-Est devrait être épargné. Il fera jusqu'à 3°C à Avignon. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.

Après une vague de chaleur et des températures proches de 25°C et même parfois plus il y a huit jours, les températures ont brutalement chuté sur la France provoquant d'importantes destructions dans les cultures. C'est "un épisode d'une extrême violence qui a causé des dégâts extrêmement significatifs. On estime que plusieurs centaines de milliers d'hectares de vignes, d'arboriculture, de grandes cultures ont été impactés ces dernières heures", a souligné Julien Denormandie, en visite dans un vignoble de Parçay-Meslay (Indre-et-Loire), près de Tours. Les dégâts sont toujours en cours d'évaluation, a-t-il précisé, évoquant dix régions sur treize touchées au cours de ce phénomène climatique "incroyablement inédit".

Le ministre a annoncé le déclenchement du dispositif des calamités agricoles. Il a également appelé les assureurs et les banques à se mobiliser, notamment pour des aménagements de prêts.

Vignes, arbres fruitiers mais aussi colza ou légumes de plein champ... un grand nombre de cultures sont potentiellement atteintes sur un large secteur allant du nord de la France à la vallée du Rhône, en passant par le bordelais. "Dans de nombreuses régions, du nord au sud et de l'est à l'ouest, les dégâts sont impressionnants chez les viticulteurs et chez les arboriculteurs. La détresse est grande aussi dans le monde des grandes cultures ! Les impacts sur le colza, en pleine floraison, sont dramatiques, comme sur les semis de betteraves: de très nombreux planteurs vont devoir ressemer plus de la moitié de leur surface", selon la FNSEA.