Météo : soleil et chaleur généralisés jusqu’au week-end de la Pentecôte

Après un début de semaine radieux, la situation sera la même au moins jusqu'à la fin du week-end. Jeudi comme vendredi, la situation n’évoluera pas avec un soleil toujours aussi généreux, aussi bien dans la moitié nord que dans les régions méridionales. Seuls quelques cumulus se développeront en seconde partie de journée sur les reliefs, donnant parfois deux ou trois gouttes et un coup de tonnerre, principalement vers le sud des Alpes et la chaîne pyrénéenne. Côté températures, les valeurs seront en hausse constante avec en moyenne 2°C gagnés chaque jour. Jeudi et vendredi seront quant à elles les journée les plus chaudes de la semaine avec des valeurs atteignant 30°C jusqu’en Bretagne et en Île-de-France et des pointes à 34°C en Aquitaine, soit 8 à 10°C de plus que les normales de saison.