Météo : 8 départements demeurent en vigilance orange

Les pluies de ces derniers jours continuent de faire déborder certains cours d'eau. Mais le plus dur est passé. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent sous haute surveillance mais la vigilance "crues" qui les concernait redescend du niveau rouge au niveau orange, a annoncé Météo-France à 22h ce lundi.

L'Ariège et les Pyrénées-Orientales restent en vigilance jaune pour les avalanches. L'Aude et L'Hérault sont concernées par les crues, tout comme la Charante-Maritime, la Charente et la Dordogne.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les transports scolaires vers les écoles et collèges des vallées d'Aspe et d'Ossau, et vers les lycées de Pau, de Mauléon et d'Oloron-Sainte-Marie depuis ces zones, ont été annulés lundi. La préfecture a aussi "déconseille" aux parents d'emmener leurs enfants à l'école et appellé à "limiter" les déplacements "au strict minimum" dans ces vallées lundi. La circulation des trains entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous a été suspendue lundi.