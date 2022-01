Météo : fin de l'alerte rouge, 9 départements demeurent en vigilance orange

Les pluies de ces derniers jours continuent de faire déborder certains cours d'eau. Mais le plus dur est passé. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent sous haute surveillance mais la vigilance "crues" qui les concernait redescend du niveau rouge au niveau orange, a annoncé Météo-France à 22h ce lundi.

Par ailleurs, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales (et l'Andorre) restent en vigilance orange "avalanches". Des avalanches de grandes tailles sont en effet susceptibles de se produire dans les couloirs les plus chargés de haute montagne. Elles pourront atteindre des altitudes inférieures et menacer les infrastructures des stations de sport d’hiver

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les transports scolaires vers les écoles et collèges des vallées d'Aspe et d'Ossau, et vers les lycées de Pau, de Mauléon et d'Oloron-Sainte-Marie depuis ces zones, ont été annulés lundi. La préfecture a aussi "déconseille" aux parents d'emmener leurs enfants à l'école et appellé à "limiter" les déplacements "au strict minimum" dans ces vallées lundi. La circulation des trains entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous a été suspendue lundi.