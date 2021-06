La vigilance orange aux orages levée mais le temps reste très instable, le Rhône toujours en alerte canicule

Elles seront moins violentes mais elles vont continuer. Selon Météo France, les ondées à caractère orageux vont continuer à sévir ce vendredi dans le Nord-Ouest et sur le Nord-Est, avec de la grêle sous les orages violents. Ailleurs, c'est un temps bien nuageux avec des averses et la possibilité d'un orage isolé sur les Pyrénées. Rien à voir avec les intempéries de la journée de jeudi car Météo France a décidé de lever l'alerte orange aux orages pour les neufs départements suivants : les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Seine-et-Marne, l’Aisne, le Nord et les Ardennes.

La région Rhône-Alpes, épargnée le matin, voit l'arrivée, en cours de journée, de sombres nuages pouvant déclencher des précipitations temporaires avec coups de tonnerre. La Provence est en marge de ce temps bien instable, sous un ciel simplement voilé. Enfin, des côtes du Roussillon à la basse vallée du Rhône, des entrées maritimes réduisent l'ensoleillement.

Les températures minimales vont de 14 à 18 degrés, jusqu'à 19/20 en Lorraine et Alsace et même 19 à 23 dans le Sud-Est. Les maximales sont encore très chaudes dans le Nord-Est avec 29 à 31 degrés jusqu'à 33/34 en Alsace. Sur Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie, le thermomètre grimpe 18/24 degrés alors que sur les plages de la Manche, le mercure stagne de 16 degrés sur Cherbourg à 17/20 degrés. Ailleurs, il fait 24 à 28 degrés, pour 29 sur l'agglomération toulousaine et 29 à 32 en vallée du Rhône et PACA.