Crues et avalanches : cinq départements en vigilance orange

Avec le redoux et les fortes pluies de ces derniers jours, la prudence est de mise dans l'est de la France. Ce jeudi, Météo France a maintenu cinq départements orange. La Haute-Savoie (74), la Savoie (73) et l'Isère (38) sont en vigilance orange aux avalanches. L'Ain (01) et le Puy-de-Dôme (63) sont en alerte orange crue.

Une situation qui s'explique par l'extraordinaire douceur des températures pour cette dernière semaine de l'année 2021. Selon Météo France, "le risque d'avalanche est fort évoluant en risque marqué sur les massifs : Chablais, Aravis, Mont-Blanc, Beaufortain, Haute-Tarentaise, Vanoise, Haute-Maurienne, Maurienne, Belledonne, Grandes-Rousses et Oisans ; il est marqué sur les massifs : Bauges, Chartreuse et Vercors."