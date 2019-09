Météo : alerte aux vagues-submersion sur la Manche et la côte atlantique, le Pas-de-Calais en vigilance orange

MÉTÉO – Une dépression circulant sur le sud des Îles britanniques va entraîner des vents violents sur les côtes de la Manche ce week-end. Le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange pour vagues submersion. Sur le reste de la moitié nord, le temps sera perturbé alors que le soleil s'imposera sur le Sud.

Dans une moindre mesure, les littoraux de la Manche et de l’Atlantique (jusqu’au Morbihan) sont placés en vigilance vagues submersion de niveau jaune mais l’alerte pourrait passer en orange dans les prochaines heures pour Somme, Seine maritime, Manche, Ille et Vilaine.

Dans le reste du pays, la perturbation arrivée samedi sur la pointe bretonne continuera de se décaler vers le sud ce dimanche. Au lever du jour, cette perturbation arrosera les Pays de la Loire, la Normandie, le nord de la région Centre-Val de Loire, l'Ile de France jusqu'aux Hauts de France en donnant de bons cumuls de pluie par endroits.

L'après-midi, elle continuera de se décaler lentement vers le sud-est du pays tout en perdant en activité. Elle concernera alors le nord de la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, la Bourgogne, la Lorraine, avec des pluies plus éparses. A l'arrière, un ciel variable s'installera, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux porteurs d'averses, plus fréquentes l'après-midi de la Normandie aux Hauts de France, plus tardivement sur l'Ile de France.

A l'avant, le ciel sera de plus en plus lumineux en direction des Pyrénées et de la Grande Bleue, alors que des nuages bas s'inviteront du côté du delta du Rhône jusqu'aux côtes varoises. Le vent de sud-ouest à ouest soufflera fort sur le nord de l'Hexagone. En début de journée, les rafales atteindront souvent 60 à 70 km/h en Bretagne et le long des côtes de Manche.

Cette zone de vents forts se décalera pour se renforcer peu à peu sur un bon tiers nord-ouest du pays, puis la façade nord-est du pays, les Alpes et le massif central en fin d'après-midi. Les rafales atteindront jusqu'à 70 à 90 km/h en pointes voire 100 à 110 sur le massif vosgien.