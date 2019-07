VIDÉO - Intempéries : Saint-Tropez les pieds dans l'eau

Habitants et (nombreux) touristes ne s'attendaient pas à pareil déluge. Samedi, aux alentours de 18 heures, de fortes intempéries se sont abattues sur Saint-Tropez, et plus généralement, sur une bonne partie de la Côte d'Azur. Un épisode de fortes pluies qui a duré près d'une demi-heure, plongeant la commune dans la nuit et inondant les rues du centre-ville.