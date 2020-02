VIDÉO - Tempête Dennis : un Airbus tente d'atterrir à Londres en plein vents contraires

Avant de frapper les côtes françaises, Dennis a d'abord violemment touché le Royaume-Uni avec des inondations dramatiques. Il est tombé en une journée l'équivalent d'un mois de pluie. Des routes sont coupées ainsi que des voies ferrées. Dans les aéroports, des centaines de vols ont dû être annulés. Et d'autres ont eu beacoup de mal à atterrir. Regardez ces images.

Les images des déferlantes sur la cote sont impressionnantes. Dimanche, près de 600 alertes inondations avaient été mises en place, sur une zone s'étendant du sud de l'Écosse à la Cornouailles (sud-ouest de l'Angleterre). A Aberdaron, dans le sud du Pays de Galles, des vents de plus de 145 km/h ont été enregistrés. Plusieurs centaines de vols à destination ou au départ de l'ensemble du Royaume-Uni sont cloués au sol, ont annoncé les compagnies British Airways et EasyJet. Le service ferroviaire a aussi été suspendu dans le sud du Pays de Galles, en raison de la présence d'eau sur les voies. L'Institut météorologique britannique (Met) a placé dimanche matin le sud du Pays de Galles en alerte rouge, le niveau d'alerte le plus élevé, à cause des fortes pluies liées à la tempête Dennis. Une première concernant les pluies depuis décembre 2015