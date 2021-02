Un hiver extrêmement pluvieux : les explications d’Évelyne Dhéliat

L'hiver météorologique commence le 1er décembre. Le comparatif porte donc sur décembre, janvier et février. Pour évaluer la situation, il convient de s'appuyer sur des chiffres très concrets concernant trois villes. Par exemple, à Biarritz, il tombe normalement 390 millimètres de pluie pour trois mois d'hiver. Or, cette saison, 628 mm sont déjà tombés. À Lyon, où les normales se situent à 167 mm, les 222 mm ont déjà été atteints. À Strasbourg, où les normales sont à 116 mm, 142 mm ont déjà été enregistrés.

Autrement dit, on a dépassé en deux mois la quantité de pluie qui tombe normalement en trois mois d'hiver. On pourrait ajouter à ces exemples Paris, Dax ou Brest car quasiment toutes les régions sont touchées. Et les chiffres devraient encore augmenter car après la petite accalmie de ces jeudi et vendredi, Météo France prévoit le retour de la pluie pour le week-end et la semaine prochaine.