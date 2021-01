Météo : la neige fait le bonheur des enfants

C'est un mercredi de janvier qui a encore le parfum des vacances pour Jade et Elsa, six et neuf ans. Ce matin, le village de Giron (Ain), s'est réveillé enveloppé dans un épais nuage de neige. Sur place, il est tombé 60 centimètres depuis Noël et les personnages des films de Disney ont envahi les jardins. Avec un décor de conte de fées, le programme est tout trouvé pour les enfants. En effet, glissade et bataille de boule de neige avec les copains sont au rendez-vous.