Météo : la Normandie sous la neige

En Normandie, la météo a paralysé temporairement l'autoroute A84. Ce dimanche, une fine couche de flocon a entièrement couverte la grande plage de Cabourg (Calvados). La ville s'est réveillée dans le calme et deux centimètres de neige ont recouvert le sable. Ici, on ne s'attendait pas à ce que cela tienne. "La neige à la plage, c'est assez rare", précise la plupart des habitants. Il n'en fallait pas plus pour que certains bouleversent leur programme de la journée. Et ce, afin de profiter de la neige.