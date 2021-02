Météo : le beau temps va-t-il durer ?

À Clermont-Ferrand, il a fait jusqu'à 20°C ce mardi. Certains n'ont pas hésité à tomber la veste et à profiter des parcs pour faire une pause au soleil entre amis, notamment pour un pique-nique. Avec une température près de six degrés au-dessus des normales de saison, il a fallu ressortir les tuyaux d'arrosage. Même activité jardinage du côté de Langeac en Haute-Loire avec 17°C aujourd'hui. Si certains arbres sont déjà en fleurs, l'hiver n'est pas encore terminé.

De Nancy à Gap, en passant par Cabourg et Hourtin, on constate une météo agréable pour tout le monde. Mais attention, cela ne va pas durer. Selon les explications d'Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo TF1-LCI, "dans les huit prochains jours, on va avoir un temps calme, ensoleillé et anticyclonique. Cela provoquera un après-midi moins doux qu'actuellement et beaucoup plus frais le matin, avec peut-être même le retour de geler". Alors, autant en profiter encore un peu. Mais petit rappel, le couvre-feu est toujours fixé à 18h malgré la météo.