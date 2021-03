Météo : le Gers sous un beau soleil printanier

Il y a des jours comme ce lundi où un rien vous rend heureux. Au marché de Samatan, les étals ont pris des couleurs. De quoi donner des envies de fraîcheur et de retrouver les goûts de l'été. Dans le Gers cette semaine, le printemps fait une arrivée remarquée. D'ici jeudi, on s'attend à des températures entre 23 et 24 °C. Rendez-vous au jardin pour admirer le potager et les jolies fleurs.

Au lac de Samatan, nous avons rencontré Yannick, un pêcheur high-tech. C'est un mordu de pêche qui est prêt à lancer la ligne par tous les temps. Et ce lundi matin, il n'a pas résisté à l'appel du soleil. "Je suis arrivé à 7 heures du matin et je repars un peu avant 19 heures à cause du couvre-feu", confie-t-il. Nous avons également rencontré des promeneurs heureux. "La nature, le bon air, un joli cadre, on ne demande pas plus", se rejouit l'un d'eux. Et si c'était ça le bonheur tout simplement : un beau ciel bleu et un soleil printanier qui redonnent le sourire sous le masque ?