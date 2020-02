Météo : les Basques profitent de températures printanières

Un temps exceptionnel s'invite dans le Sud-Ouest au cœur de l'hiver. Avec des températures de près de 20°C dans la matinée, le Pays basque a ainsi eu droit à un réveil tout en douceur. Du soleil, de la chaleur, des oiseaux qui gazouillent... On aurait dit le printemps avec six semaines d'avance. Les habitants en profitent, comme on peut le voir dans le reportage du JT de 13h de TF1 en tête de cet article. D'autant plus que cette parenthèse ne devrait pas durer...