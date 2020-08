Après les fortes chaleurs, on a perdu 20°C à Saint-Yrieix-la-Perche

La météo du jour fait des heureux à Saint-Yrieix-la-Perche. Avec 20° C de moins en fin de matinée par rapport à la veille, on respire plus et on se sent bien. C'est donc le temps idéal pour flâner, mais aussi pour se mettre au travail. Avec 40° C, il était en effet difficile d'effectuer certaines tâches. Les commerçants, quant à eux, espèrent la venue de nombreux visiteurs dans leurs boutiques. En fin de semaine, il faudra de nouveau chercher de l'ombre, car 35° C sont annoncés.