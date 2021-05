Météo : où est passé le joli mois de mai ?

En moyenne, pour ce mois de mai, on enregistre 20% de précipitations en plus et 2°C de moins par rapport aux normales de saison. Selon Évelyne Dhéliat, chef du service météo de TF1-LCI, "depuis le début du mois, tous les jours, on est en dessous des normales de saison. C'est pour ça qu'on a ce sentiment de fraîcheur. Le vent accentue cette impression de froid".